Hollande'ın Ekibinden Macron'a Büyük Destek
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ardından kabinenin bazı bakanları ve ekibinde bulunan toplam 160 kişi, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı merkez siyaseti izleyen "En Marche (Yürüyüş)" Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ardından kabinenin bazı bakanları ve ekibinde bulunan toplam 160 kişi, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı merkez siyaseti izleyen "En Marche (Yürüyüş)" Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceğini açıkladı.
Hollande'ın yakın çevresinden 160 sosyalist politikacı imzaladıkları metinle Sosyalist Partili eski Ekonomi Bakanı Macron'u destekleyeceklerini bildirdiler.
Pek çok milletvekili, belediye başkanı ve halihazırda kabinede olan bakanlar Michel Sapin, Marisol Touraine, Myriam El Khomri ve Harlem Desir'in de imzaladığı metinde, Le Pen'in seçilmesi halinde Fransa'nın diplomatik olarak izole olacağı ve ekonomik olarak zayıflayacağı belirtildi.
François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve, eski Başbakan Manuel Valls ve seçimin ilk turunda yüzde 6,36 oy almış olan Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon, Le Pen ile Macron'un yarışacağı ikinci turda Macron'u destekleyeceklerini bildirmişlerdi.
Macron, merkez sağdan eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile eski başbakanlardan François Fillon ve Alain Juppe'den de destek almıştı.
Geçen hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Macron yüzde 24,01 oyla birinci çıkarken Le Pen yüzde 21,3 ile ikinci olmuştu.
Cumhuriyetçiler Partisinin adayı François Fillon ise yüzde 20,01 oy almıştı. Fillon seçiminin hemen ardından yaptığı açıklamada, Macron'u destekleyeceğini belirtmişti.
Merkez sağ ve merkez soldan desteğini artıran Macron, kamuoyu yoklamalarına göre ikinci turda yüzde 60 civarında oy alabilir.