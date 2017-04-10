Hollande, Fransız Guyanası'ndaki Grevlerin Sonlandırılmasını İstedi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız Guyanası'nda, Fransa'nın bu bölgeye yeterince yardım etmediği gerekçesiyle yapılan ve toplumsal hayatı olumsuz etkileyen grevlere son verilmesini istedi.



Hollande, Fransız Guyanası'ndaki seçilmiş yöneticilere gönderdiği mektupta, grevlerin sona erdirilmesini talep ederek, bölge ekonomisinin daha fazla zayıflatılmaması gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Hollande, "Guyanalı parlamenterlerle, Guyana'nın geleceğini konuşmak için istedikleri zaman Paris'te buluşmaya hazırım." ifadelerini kullandı.



Kendisinin ve hükümetinin görüşmelere kapıyı kapamadığını vurgulayan Hollande, bölgedeki çocukların tekrar okula dönmesi ve iş yerlerinin faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini kaydetti.



Fransız Guyanası'nda, Fransa'nın bu bölgeye yeterince yardım etmediği gerekçesiyle yapılan gösteriler ve grevler nedeniyle havayolu şirketi Air France da ülkenin bu denizaşırı iline seferlerini iptal etmek zorunda kalıyor.



Guyana'da işsizlik ve suç oranındaki artışa tepki gösteren sendikaların çağrısıyla 10 gün önce genel grev ve protesto gösterileri başlatılmıştı.



Göstericiler, Fransa'nın mali yardımının artırılmasını ve Fransız Guyanası için "özel statü" istiyor. Bölgede 2010'da düzenlenen referandum da özerklik talebi reddedilmişti.



Bölge yönetimi Fransa'dan 2,5 milyar avro mali yardım talep ederken Fransa, bölgeye 1 milyar avro yardım yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.