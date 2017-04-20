Hollande, Devraldığından Daha İyi Bir Ülke Bıraktığını Söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, devraldığından daha iyi bir ülke bıraktığını söyledi.



Hollande, bir fabrika ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bugün kamuoyuna yansıyan, 2017 yılında 150 bin kişinin işe alınacağına yönelik işsizlik beklenti anketini değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Hollande, "Benden sonra gelecek cumhurbaşkanına aldığımdan daha iyi koşullarda bir ülke bırakıyorum." dedi.



Halefinin ülkeyi daha da iyi bir düzeye çıkarmasını arzuladığını ifade eden Hollande, beş yıldır yapılanların bozulmaması gerektiğini belirtti.



Hollande, ilk turu bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde net olarak hangi adayı desteklediğini belirtmese de aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Partisi lideri Marine Le Pen ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'a oy verilmemesini istiyor.



Hollande'ın eski Başbakanı Manuel Valls, seçimlerde partisi Sosyalist Partinin (SP) adayı Benoit Hamon yerine eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'u desteklediğini bildirmişti.