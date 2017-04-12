Hollande'dan Suriye Konusunda BM'ye Çağrı
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye konusunda BM'nin kararlı hareket etmesini istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye konusunda BM'nin kararlı hareket etmesini istedi
Kaynak: Dunya.com
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