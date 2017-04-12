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Hollande'dan Suriye Konusunda BM'ye Çağrı
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Hollande'dan Suriye Konusunda BM'ye Çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye konusunda BM'nin kararlı hareket etmesini istedi.

Hollande'dan Suriye Konusunda BM'ye Çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye konusunda BM'nin kararlı hareket etmesini istedi

Kaynak: Dunya.com

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