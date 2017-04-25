Hollande'dan 24 Nisan Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkedeki okullarda her yıl bir hafta süreyle soykırımlar, insanlık suçları ve kitlesel suçlara ilişkin eğitim ve araştırma yapılacağını açıkladı.



Hollande, 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan dolayısıyla Paris'te düzenlenen törende bir konuşma yaptı.



Görev süresi mayıs ayında dolacak olan Hollande, "Okullarda her yıl 24 Nisan'da başlamak üzere bir hafta süreyle soykırımlar, insanlık suçları ve kitlesel suçlarla ilgili eğitim ve araştırmalar yapılacak. Bu, öğrencilere özellikle Ermeni soykırımı olmak üzere çok ciddi şiddet olaylarını gözden geçirme fırsatı verecek." ifadesini kullandı.



François Hollande, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkar edilmesinin yasaklanması konusunda yasa hazırlanması yolunda daha önce yaptığı çağrıyı yineledi.



Fransa'da konuyla ilgili çıkan yasayı Anayasa Mahkemesinin bozduğunu hatırlatan Hollande, kendisinden sonra göreve gelecek cumhurbaşkanına yine yasa yapılması için çabaları ve arayışları sürdürmesini isteyeceğini kaydetti.