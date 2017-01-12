Hollande, Abbas ile Telefonda Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bu akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Hollande'ın Abbas'ı ikili görüşmelerde bulunmak üzere gelecek haftalar içinde Paris'e davet ettiği bildirildi.



Hollande, telefon görüşmesinde bu pazar günü Paris'te düzenlenecek Ortadoğu barış konferansı hakkında bilgi verdi. Bu konferansın hedefinin, iki devletli (İsrail, Filistin) bir çözüme yönelik uluslararası toplumun desteğini yinelemek olduğunu kaydeden Hollande, İsrail ve Filistin arasındaki görüşmelerini başlatılmasının önemine vurgu yaptı.



Fransa, 3 Haziran'da yine Paris'te, İsrail'in itirazına rağmen Paris Ortadoğu barış görüşmelerini başlatmak için uluslararası bir konferans düzenlemişti.



İsrail, çarşamba günü, pazar günkü konferansa da katılmayacağını tekrarlamıştı. Diplomatik kaynaklar, Abbas'ın pazar günkü konferansa katılacağını belirtiyor. Paris'teki konferansa aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'e yakın ülkenin temsilcisi katılacak.



İsrail ve Filistin arasında 2014 nisan ayından bu yana müzakere gerçekleşmiyor.