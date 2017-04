Hollandalılar Kral Günü'nü Kutladı

Hollanda'nın en önemli bayramlarından Kral Günü dolayısıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde etkinlik yapıldı.



Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 120 Hollandalı, Hollanda Kralı Willem Alexander'ın 50. doğum gününü kutladı.



Kutlamalarda, Hollandalı misafirler, dans etti ve üzerinde "Kral Günü kutlu olsun" yazılı pasta kesti.



Otelin Genel Müdürü Yunus Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Avrupalı turistleri misafir ettiklerini belirterek bunların başında Hollandalıların geldiğini söyledi. Can, Kral Günü'nü kutlamalarındaki amaçlarının, otel misafirlerinin Kemer'i evlerinde gibi hissettirmek olduğunu ifade etti.



Hollandalı 61 yaşındaki Joke Olıjve ve eşi 63 yaşındaki Fons Vande Maar ise 24 yıldır Kemer'e tatile geldiklerini anlattı. Maar, her sene Nisan ve Eylül aylarında iki defa Kemer'e geldiklerini, Türkiye'yi çok sevdiklerini aktardı.



Maar, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizle ilgili olarak "İnsanlar sakin olduğu sürece buraya tatile gelecektir fakat Hollanda'da insanları bu konuyla ilgili çok korkutuyorlar. Biz buraya gelmekten korkmuyoruz. Türkiye çok güzel bir ülke." dedi



Kral Günü, "Koninginnedag (Kralın doğum günü)" adı altında Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam, La Hey, Utrecht gibi büyük şehirlerinde coşkuyla kutlanmasıyla biliniyor.