Hollandalı Turistlerden "Türkiye'ye Gelin" Çağrısı

Türkiye ile Hollanda arasında geçtiğimiz Mart ayında oluşan diplomatik krize aldırış etmeyen Hollandalı turistler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin tadını çıkarıyor. Turistler, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyleyerek, Avrupalıları davet ediyor.



Geçtiğimiz ay Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan diplomatik krize aldırış etmeyen Hollandalı turistler, Bodrum'a tatile gelmeye devam ediyor. Hollanda'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden de Bodrum'a gelen turistler Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyleyerek, tüm Avrupa vatandaşlarının Bodrum'a tatile gelmelerini istedi.



İsveç'ten Bodrum'a tatile gelen Hilda Meijerbon, "Her zaman Türkiye'ye gelsin İsveçliler. Türkiye çok iyi, insanları çok cana yakın, hizmetleri mükemmel. Burada hiçbir problem yok çok güvenli bir ülke. Süper bir deniz var burada çok temiz. Çok eğleniyoruz ve memnunuz" dedi.



Türkiye'den ev aldıklarını ifade eden Pia Meijerbon ise, "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'den bir tane de ev aldım. Bu ülke çok güvenli hiçbir şekilde olumsuz bir şeyi yok. Tüm İsveçliler rahatlıkla Türkiye'ye tatile gelebilir" ifadelerini kullandı.



Hollanda'dan tatil için gelen Arjan Van Der ise, Türkiye'ye tüm Hollandalıları tatile çağırarak "Ben Hollandalıyım. Bugün tatilimin üçüncü günü. Türkiye'de çok mutluyum. Geçen sene de gelmiştim çok memnun kaldım. Şu an politik olarak ilişkilerimiz yolunda olmayabilir, insanlar buraya gelmekten korkmasın ben buradayım. Ben sadece pozitif şeyler görüyorum. Her şey çok güzel lütfen gelin. Türkiye'yi çok seviyorum. İlk kez 4 sene önce gelmiştim aşık oldum. Türkiye'ye her sene geliyor herkesi Türkiye'ye davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Türkiye'de olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadıklarını kaydeden Viktoria Valle de, şöyle konuştu:



"Burada herkes çok mutlu ben de mutluyum. Türkiye'de şu an hiç problem yok. Burada insanlar bize çok iyi davranıyorlar ve en küçük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Herkes gelsin buraya kimse korkmasın. Burada deniz, güneş bir harika."



"Referandum sonrası hareketlilik başlar"



Bodrum Holiday Resort Genel Müdürü Serdar Sarıl ise, Nisan itibariyle otellerini açtıklarını söyledi. Sarıl, sözlerine şöyle devam etti:



"Şu an Nisan ayı doluluğumuz yüzde 40'lara ulaştı. İçeride 198 tane odamız var. Bodrum-Milas Havalimanına inen uçaklara endeksliyiz. Havalimanına gelen misafirlerimiz bizde de olduğu gibi Hollanda, Belçika, İsrail onlar da başladı bu sene, Alman var, Türk misafirlerimiz var. Ağırlık Avrupalı misafirlerimiz, İngilizler de var. Gelen misafirlerde bir korku yok. Zaten korkarsanız o ülkeye gitmezsiniz ama demek ki bu ülkede bir sıkıntı yok. Gelende de bir sıkıntı yok çok şükür, misafirlerimiz de mutlu. Bazılarıyla biz de konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz hani 'ne düşünüyorsunuz, nedir' diyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı olmadığını, her şeyin normal olduğunu söylüyorlar. Tabi bir algı oluşturulduğu için maalesef onlarda da öyle bir korku oluşuyor ama gelenin bu korkusu direk siliniyor havalimanına indiği dakikadan itibaren. Bu sezonun iyi olmasını temenni ediyoruz, şu an geçen senenin üstünde. O bile bizim için mutluluk verici ama bundan önceki seneleri bu sene yakalayabilir miyiz maalesef o öyle görünmüyor. Ama geçen senenin üstünde bir sezon geçireceğimiz görünüyor. Referandum özellikle, iç pazar da bunu bekliyor. Şu an alımlar yavaşladı Türk misafirlerimizden de tatil alışı. Çünkü herkes endekslendi tamamen referandum a. Avrupa'da da aynı şekilde, onlar da bizim gibi sıkı takip ediyorlar. Referandumdan sonra mutlaka bir ivmelenme olacaktır." - MUĞLA