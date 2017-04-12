Hollandalı turistlerden 'Türkiye gelin' çağrısı



MUĞLA - Türkiye ile Hollanda arasında geçtiğimiz Mart ayında oluşan diplomatik krize aldırış etmeyen Hollandalı turistler, Muğla'nın Bodrum ilçesine tatilin tadını çıkarıyor. Turistler, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyleyerek Avrupalıları davet ediyor.

Geçtiğimiz ay Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan diplomatik krize rağmen Hollandalı turistler Bodrum'a tatile geldi. Hollanda'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden de Bodrum'a tatile gelen turistler Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyleyerek Tüm Avrupa vatandaşlarının Bodrum'a tatile gelmelerini istedi.

İsviçre'den Bodrum'a tatile gelen Hilda Meijerbon, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyleyerek "Her zaman Türkiye'ye gelsin İsveçliler. Türkiye çok iyi, insanları çok cana yakın, hizmetleri mükemmel. Burada hiçbir problem yok çok güvenli bir ülke" dedi.

Moa Meijerbon ise Türkiye çok güzel diyerek "Süper bir deniz var burada çok temiz. Burada çok eğleniyoruz ve çok memnunuz" dedi.

Pia Meijerbon Türkiye'den ev aldıklarını ifade ederek "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'den bir tanede ev aldım. Bu ülke çok güvenli hiçbir şekilde olumsuz bir şeyi yok. Tüm İsveçliler rahatlıkla Türkiye'ye tatile gelebilir" ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan tatil için gelen Arjan Van Der ise Türkiye'ye tüm Hollandalıları tatile çağırarak "Ben Hollandalıyım. Bugün tatilimin üçüncü günü. Türkiye'de çok mutluyum. Geçen senede gelmiştim çok memnun kaldım. Şuan politik olarak ilişkilerimiz yolunda olmayabilir, insanlar buraya gelmekten korkmasın ben buradayım. Ben sadece pozitif şeyler görüyorum. Her şey çok güzel lütfen gelin" dedi.

Hollandalı turist Cralie Schouw ise "Türkiye'yi çok seviyorum. İlk kez 4 sene önce gelmiştim aşık oldum. Türkiye'ye her sene geliyor herkesi Türkiye'ye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Hollandalı Viktoria Valle 'de Türkiye'de olumsuz hiç bir şey olmadığını anlatarak "Burada herkes çok mutlu ben de mutluyum. Türkiye'de şuan hiç problem yok. Burada insanlar bize çok iyi davranıyorlar ve en küçük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Herkes gelsin buraya kimse korkmasın. Burada deniz güneş bir harika" dedi.

Referendum sonrası hareketlilik başlar

Bodrum Holiday Resort Genel Müdürü Serdar Sarıl1 Nisan itibariyle otellerini açtıklarını söyleyerek "Şuan Nisan ayı doluluğumuz yüzde 40'lara ulaştı. İçeride 198 tane odamız var. Bodrum havalimanına inen uçaklara endeksliyiz. Bodrum havalimanına gelen misafirlerimiz şuan bizde de olduğu gibi Hollanda, Belçika, İsrail onlarda başladı bu sene, Alman var, Türk misafirlerimiz var. Şuan ağırlık ama Avrupalı misafirlerimiz, İngilizlerimiz başladı, İngilizlerde var. Gelen misafirlerde bir korku yok. Zaten korkarsanız o ülkeye gitmezsiniz ama demek ki bu ülkede bir sıkıntı yok. Gelende de bir sıkıntı yok çok şükür gelen misafirlerimiz de mutlu. Bazılarıyla bizde konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz hani ne düşünüyorsunuz nedir diyoruz. Burada her hangi bir sıkıntı olmadığı, her şeyin normal olduğunu, zaten bir sıkıntı yok ama tabi bir algı yaratıldığı için maalesef onlarda da öyle bir korku oluşuyor ama gelenin bu korkusu direkman siliniyor zaten havalimanına indiği dakikadan itibaren. Bu sezonun iyi olmasını temenni ediyoruz ama şuan geçen senenin üstünde. O bile bizim için mutluluk verici ama bundan önceki seneleri bu sene yakalayabilir miyiz maalesef o şey değil öyle görünmüyor. Ama geçen senenin üstünde bir sezon geçireceğimiz görünüyor. Referandum özellikle iç pazarda bunu bekliyor. Şuan alımlar yavaşladı, Türk misafirlerimizden de tatil alışı. Çünkü herkes endekslendi tamamen referandum a. Avrupa'da da aynı şekilde, onlarda bizim gibi sıkı takip ediyorlar. Referandumdan sonra mutlaka bir ivmelenme olacaktır" dedi.

(EA-