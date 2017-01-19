Hollandalı Golcü Galatasaray'ı Reddetti

FutbolArena Dış Haberler - Elinde Eren Derdiyok ve Lukas Podolski dışında forvet bulunmayan Galatasaray, Tottenham'ın 22 yaşındaki Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in peşinde...



Vincent Janssen Galatasaray'a gelmek istemedi



Hollanda basını, sezonun 2. yarısında şampiyonluk yolunda iddialı olan Galatasaray'ın genç golcüyü sezon sonuna kadar kiralayabileceğini yazarken, Janssen'in menajeri Patrick van Diemen, yıldız futbolcunun bu teklifi reddettiğini açıkladı.



Sezon başında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından tam 22.1 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer olan Janssen, İngiliz devine adapte olmakta zorlandı ve bu sezon çıktığı 15 lig maçında sadece bir gol attı. Tottenham'ın Janssen'i sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı ve diğer takımların da yıldız golcü için ilgisi olduğu iddia ediliyordu.



Golcü oyuncunun menajeri Diemen de bu iddiaları doğrularken, Galatasaray dışında ciddi bir teklif henüz oluşmadığını söyledi ve genç oyuncunun Londra'da kalmak istediğini yineledi.







Vincent Janssen kimdir?



1.85 boyunda, 22 yaşındaki solak santrfor Janssen, yeni Van Nistelrooy olarak gösteriliyordu. NEC Nijmegen altyapısından, Feyenoord alt yapısına geçen oradan da Almere City'e transfer olan Janssen, henüz 19 yaşındayken bu kulüpte Hollanda 2. Lig'inde oynamaya başladı ve gollerini de sıraladı. 20 yaşındayken 34 maçta 19 gol atıp 11 asist yapan Vincent, 21 yaşında 500 bin euro karşılığında Holanda Eredivisie ekibi Alkmaar'a transfer olmuştu.



Janssen gollerine bir üst ligde de devam ederken ilk sezonunda 27 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu ve devlerin ilgisini çekti.



Bu sezon başında 22.1 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olan Janssen sadece 1 sezonda 500 bin euroluk bonservisini 22.1 milyon euroya çıkararak kendi çapında bir rekor kırmış oldu.



Janssen buna karşın Premier Lig'de Hollanda'da olduğu kadar etkili olamadı ve ligde oynadığı 15 maçta 1 gol atıp bir de asist yapabildi.