Hollandalı Golcü Beşiktaş'a Önerildi

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Beşiktaş, Luc Castaignos'u transfer edecek mi?



Portekiz'in Sporting Lisbon takımında top koşturan 24 yaşındaki Hollandalı forvet Luc Castaignos, Beşiktaş'ın gündemine girdi.



Menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği öğrenildi. Hollanda kariyerinde gol makinesi olarak anılan Luc Castaignos, toplamda çıktığı 201 maçta 67 gol ve 17 asist üretti.



Luc Castaignos kimdir? Transfermarkt değeri



24 yaşındaki Hollandalı futbolcu kariyerine ülkesinde Feyenoord takımında başladı. 2011'de 1,5 milyon Euro bedelle Inter'e transfer olan golcü oyuncu, 2012'de 6 milyon Euro'ya Twente'nin yolunu tuttu. 3 sezon burada top koşturan Luc Castaignos, 2015 yılında ise Alman ekibi Frankfurt ile anlaştı. Bundesliga'da 22 maçta 5 gol attı.



Son adresi olan Sporting Lizbon'da bu sezon 10 maça çıkan 1,88 boyundaki Luc Castaignos, gol ya da asist üretmeyi başaramadı. Oyuncunun Transfermarkt değeri 3 milyon euro.