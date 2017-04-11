Hollandalı Acenteler Antalya'da
Hollandalı tur öeratörlerinin üst düzey yöneticileri Antalya'yı ziyaret ederek 450 yıllık dostluğun devam etmesi temennisinde bulundu.
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