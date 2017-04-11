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Hollandalı Acenteler Antalya'da
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Hollandalı Acenteler Antalya'da

Hollandalı tur öeratörlerinin üst düzey yöneticileri Antalya'yı ziyaret ederek 450 yıllık dostluğun devam etmesi temennisinde bulundu.

Hollandalı Acenteler Antalya'da

Hollandalı tur öeratörlerinin üst düzey yöneticileri Antalya'yı ziyaret ederek 450 yıllık dostluğun devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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Antalya, Düzey