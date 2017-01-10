Hollanda Vakantiebeurs Turizm Fuarı Kapılarını Açtı

Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen Uluslararası Vakantiebeurs Turizm Fuarı katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Rezervasyon rakamları ekside fakat tur operatörleri ve acente temsilcileri umudunu koruyor" dedi.



Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen Uluslararası Vakantiebeurs Turizm Fuarı 47'nci kez kapılarını açtı. Alanya turizmcilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Alanya'yı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil etti. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de fuarda Alanya tanıtım çalışmalarına destek verdi. Fuar izlenimlerini ve yaptığı görüşmeler ışığında bilgiler aktaran Dahaoğlu, "Müşavirliğimiz, 10-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'na 750 metrekarelik alanda yaklaşık 50 özel işletme ve sektör kuruluşu ile birlikte katılım sağlıyor. Bağımsız katılan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte Türkiye'nin temsil edildiği toplam alan yaklaşık bin 300 metrekare. Bu büyüklükteki katılımıyla Utrecht Turizm Fuarı'nın en büyük katılımcısının Türkiye olduğu belirtiliyor" dedi.



"6 gün sürecek"



Dahaloğmu, "2016 yılında 121 bin 593 kişinin ziyaret ettiği Utrecht Turizm Fuarı hem turizm sektörü kuruluşları, hem tüketiciler hem de tur operatörleri ve seyahat acentelerini bir araya getiren bir organizasyon olması sebebiyle çok önemli bir tanıtım fırsatı oluşturuyor. Toplam 6 gün sürecek olan fuar sırasında Müşavirliğimiz standında, Maraş Dondurması ikram ve şovu, Ebru Sanatı uygulamaları ile canlı müzik dinletilerine yer veriliyor. Ayrıca fuarın ilk günü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Müsteşarı Ömer Arısoy'un teşrifleriyle bir resepsiyon verilerek standımızın açılışı yapıldı. Hollanda'nın en büyük tur operatörü olan Corendon'un ortağı Atilay Uslu ile yapmış olduğumuz görüşmede 2016 için planlamış oldukları sayıları revize etmediklerini aynı hedeflerle 2017 yılı için de planlama yaptıklarını, bu haftaya kadar satışlarının iyi geçtiğini fakat özellikle son günlerde Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra biraz düşüş yaşadıklarını, en kısa zamanda tekrar durumun düzeleceğine inandıklarını bildirdi. Thomas Cook yetkilileri ise Alanya ve Türkiye'de çok ciddi kayıplarının olduğunu önümüzdeki günlerde herhangi bir olumsuzluk olmaz ise son dakika satışları ile sezonun toparlanacağını söylediler. Şuanki kayıpları yüzde 60 seviyesinde" diye konuştu. - ANTALYA