Hollanda Uyruklu Şahsın Valizinden 200 Bin TL Değerinde Bitki Çıktı

İçişleri Bakanlığı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Hollanda uyruklu bir şahsın valizinde piyasa değeri 200 bin TL olan 39 kilogram chat bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Hollanda uyruklu bir şahsın valizinde piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 39 kilogram chat bitkisinin ele geçirildiğini ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. - ANKARA