Hollanda'nın Önde Gelen Turizmcileri Antalya'da

HOLLANDA'nın en büyük tur operatörlerinin temsilcileri ve önde gelen basın temsilcileri, Hollanda-Türkiye turizm ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya'ya geldi.



Hollandalı turizmciler ve basın temsilcileri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya turizm sektörünün önde gelen isimleriyle Arma Restoran'da bir araya geldi.



Hollandalı heyette, Hollanda Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam, Corendon'dan Steven van der Heijden, TUI'den Arjan Kers, Thomas Cook'tan Carola Hoekstra, Sundio'dan Gert de Caluwe, Telegraaf Gazetesi'nden Paul Eldering, Travmagazine'den Theo de Reus, Travel Media'dan Tom van Apeldoorn gibi üst düzey yönetici ve isimler katıldı.



VAR GİBİ GÖZÜKEN SORUNLAR GEÇİCİ



Şu anda var gibi gözüken sorunların geçici olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bunun da turizmle çözüleceğine inandıklarını söyledi. Diplomatik sorunların turizmle daha kolay aşılabileceğini kaydeden Karaloğlu, "2017'de inşallah temennimiz Hollandalı dostlarımızı Antalya'da Türkiye'de ağırlamak. Bunun için sektör hazır, şehir olarak biz de hazırız. Gelecek misafirlerimize her türlü rahat ortamı sağlamak için hazırlıklarımız tamam. İş size düşüyor. Siz ne kadar çok misafir getirirseniz inşallah her birimiz o kadar çok kazanacağız" dedi.



Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar Hollanda'da en çok tercih edilen destinasyonlarından birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Osman Ayık, "İspanya ve Türkiye'nin rakamları birbirine çok yakındı. Fakat son yıllarda iki ülke arasındaki fark açıldı. Bu endüstrinin bileşenleri olarak bu tabloyu tekrar eski günlerine dönüştürmemiz lazım. Biz bu konuda işbirliğine hazırız. Birlikte çalışarak ve çaba göstererek tekrar eski günlerimize dönebiliriz" dedi.



Antalya'nın Türkiye turizminin başkenti olduğunu hatırlatan Erkan Yağcı ise şöyle dedi:



"Aranızda çok uzun yıllardır çalıştığımız arkadaşlar ve dostluk köprüleri kurduk. Bir Hollandalı turist 'dünyanın neresinde tatil yapayım' diye kendine sorduğunda Antalya ilk sırada gelir. Çünkü Antalya uzun yıllardır yakaladığı fiyat ve kalite dengesiyle dünyada rakipsiz bir destinasyondur. Biz 2014-15 yılında 1.5 milyona yakın Hollandalı ağırladık. Antalya'da da 500 bin Hollandalı ağırladık ve Antalya için Hollanda üçüncü büyük pazardır. Özellikle geçen sene ve bu sene yaşadığımız sıkıntılar ortada, dünyada da bu sıkıntılar yaşanıyor, sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Bu noktada sizlere çok önemli görev düşüyor. Çünkü burada otelciler ve turizmciler olarak siz de Hollanda halkına ulaştırmak için bir köprü görevi görüyorsunuz ve oradaki vatandaşlara buradaki durumu çok iyi aktarmanız lazım. Denizimiz duruyor, otellerimiz süper, havamız süper ve bir turistin rahat ve huzurlu tatil yapması için her türlü altyapı hazır."



Hollanda Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam ise Türk insanının sıcak karşılamasından bir kez daha memnun olduklarını belirterek, "Laleler ve Hollandaca müzikle karşılanmak bizi onore etti. Türkiye Hollanda arasında 450 yıllık bir dostluk var ve uzun seneler devam etmesini istiyoruz. Hollandalı vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelmelerini söyleyeceğiz" dedi.



Vali Münir Karaloğlu, Hollandan'dan gelen turizmciler ve basın temsilcilerine teşekkür plaketi de sundu.



- Antalya