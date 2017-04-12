Hollanda Ligi'nde Atılan Gol, Hakem Fark Etmeyince Güme Gitti

PSV'nin Willem'i yendiği maça fark edilemeyen bir gol damgasını vurdu. 6 hakemin görev yapmadığı Eredivisie liginde gol çizgisi teknolojisi ve video hakem uygulaması da yok.

Hal böyle olunca Willem II'den Thom Haye'nin attığı golü hakem fark edemedi. Willem'li oyuncuların itirazları ise nafileydi.

O sırada 0-0 olan maçı PSV 5-0 kazandı.