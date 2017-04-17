Hollanda, Kazakistan'a Direkt Uçuşları Sonlandırıyor

KLM Royal Dutch Havayolu, Amsterdam'dan Kazakistan'ın Astana ve Almatı kentlerine kışın direkt uçuşları sonlandırıyor.



KLM Royal Dutch Havayolu, Amsterdam'dan Kazakistan'ın başkenti Astana ve Almatı kentlerine kışın direkt uçuşları sonlandıracağını açıkladı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Kazakistan'ın başkenti Astana ve Almatı kentlerine doğrudan uçuşlar Ekim 2017 tarihine kadar geçerli olacak. Ekim-Mart ayları arasında ise direkt uçuş yapılmayacak.



KLM Royal Dutch Havayolundan yapılan açıklamada, "Programdaki bu değişiklik, Kazakistan'dan gelen uçuşlara yönelik talep dinamikleri ile KLM'nin hat ağının optimizasyonundan kaynaklanmıştır" denildi.



KLM Royal Dutch Airlines, Almatı ve Astana'dan hafta sonu Amsterdam'a 4 sefer düzenliyor. - AMSTERDAM