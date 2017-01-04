Hollanda Kayserililer Vakfı'ndan Çelik'e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i, Hollanda Kayserililer Vakfı üyeleri ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, Hollanda Kayserililer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tekten ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, konuklarına teşekkür etti.



Türk milletinin birlik beraberlik içinde olduğu sürece üzerine oynanan oyunların bozulacağını ifade eden Çelik, "Egemen güçler, 'Türkiye figüran olsun ve bizim senaryomuzu oynasın' istiyorlar ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye kendi gücünün farkına vardı. Figüranlıktan kurtulduk. Bu gücümüzle her türlü oyunların ve haince saldırıların altından kalkarız. Ülkemizin bundan sonra çok daha hızlı büyüyeceğinden eminiz. İnşallah yerel yönetimler olarak büyümeye katkı vermeye devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.



Hasan Tekten de Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle Çelik'e taziyelerini ileterek, şehitlere rahmet, gazilere de şifa temennisinde bulundu.