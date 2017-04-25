Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Resmi Advocaat Açıklaması!

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Advocaat'ın adının, Henk ten Cate ile birlikte Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü için geçtiği ifade edilmişti.



Bu iddialar üzerine açıklama yapan Hollanda Futbol Federasyonu Direktörü Hans van Breukelen, iki isimle de görüştüğünü söyledi ve "İyi görüşmelerimiz oldu, her şeyi karara bağlamaya çalıştık" dedi.



Tercihi hakkında yorum yapmaktan kaçınan van Breukelen'ın Advocaat ile iki gün görüşmesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü milli takımın başında görmeyi istediği şeklinde yorumlanırken, van Breukelen konuyla ilgili, "Bunun benimle alakası yok, bu, Hollanda Milli Takımı için neyin en iyisi olduğuyla alakalı. Görüştüklerimiz aramızda kalacak,görüşmeler kendimi iyi hissetirdi. Birbirimize profesyonelce yaklaştık" diye görüş bildirdi.



Kaynak: Skorer