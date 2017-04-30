Hollanda'da Zafer, Toprak Razgatlıoğlu'nun

Superstock 1000 (STK1000) Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da düzenlenen sezonun 2. etabında birinci sırayı elde etti.



Sezonun 2. yarışı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte 9 tur üzerinden gerçekleştirildi.





Hollanda'daki yarışa ikinci sırada başlayan milli motosikletçi, mücadelenin başlarında liderliği ele geçirdi ve sonuna kadar zirveyi bırakmadı. Yarışı 14.46.062'lik derecesiyle birinci tamamlayan Kawasaki sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu sezondaki ilk galibiyetini aldı. Ducati'den İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Yamaha'dan Fransız Florian Marino ise üçüncü oldu.



Superstock 1000 Şampiyonası'nın 3. ayağı, 14 Mayıs'ta İtalya'da düzenlenecek.