Hollanda'da Üniversite Öğrencileri Ketenden Otomobil Yaptı

Hollanda'daki Eindhoven Teknik Üniversitesi öğrencileri, dünyanın ilk biyolojik otomobilini üretti. Şasi ve üst yapısı tamamen ketenden yapılan ve yüzde yüz biyolojik çözünürlüğe sahip olan otomobile Lina adı verildi.





Geçen hafta ilk test sürüşü yapılan araç, 8 Mayıs'ta Hollanda Karayolu Ulaştırma Dairesi'nin (RDW) onayına sunulacak.



Lina adlı otomobil, şu anda bir bisikletten daha hızlı değil. Lina'yı geliştiren 12 kişilik öğrenci grubu, otomobilin geleceği için umutlu.



Dünyanın ilk biyolojik dönüşümlü otomobili Lina'yı geliştiren grubun mali sorumlusu Loes van den Beuken'e göre keten, otomobil endüstrisinin kullandığı karbon ve alüminyum kadar sağlam bir hammadde.





Ancak ketenden otomobil üretimi karbon ve alüminyuma göre 6 kat daha ucuz. Lina'nın yaratıcı ekibinde yer alan van den Beuken, hafif maddeler kullanılarak, otomobillerin yakıt tüketiminin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.





Van den Beuken'e göre, otomobillerin üretim aşamasında harcanan enerji gözardı ediliyor. Otomobiller daha trafiğe çıkmadan, ekonomik ömürleri boyunca tüketecekleri enerjinin üçte birini harcıyor.





'Üretimde enerji kaybı azalacak'



Yaratıcı ekibe göre, ketenden otomobil üretimi ile üretim aşamasındaki enerji kaybı üçte iki oranında azaltılacak. Loes van den Beuken, hedeflerini "hafif malzemeler kullanarak, otomobillerin yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmak" diye açıklıyor.





Tom Tom Trafik Çözümleri Başkan Yardımcısı Carlo van de Weijer, biyolojik dönüşümlü otomobili için, "Dünün aptalca fikri, yarının buluşu" değerlendirmesini yaptı.



Ketenden otomobil üretiminin son derece kullanışlı bir fikir olduğunu söyleyen Weijer, Hollanda Televizyonu'na konuşan van de Weijer, "Ben böyle bir şeyi asla düşünemezdim" dedi.



Otomobillerin daha güvenli ve tasarruflu hale gelmesinin an meselesi olduğunu vurgulayan van de Weijer'e göre, mobilitede en büyük sorunlardan biri hammadde kullanımı.



Van de Weijer, otomobil sektörünün kısa sürede biyolojik dönüşümlü otomobil üretmesini beklemiyor ama, sektördeki bir çok firmanın bu projeyi yakından izlediğini söylüyor.



Lina'nın, 8 Mayıs'taki testlerden de başarıyla çıkacağı ve Hollanda Karayolu Ulaştırma Dairesi'nin öğrencilerin çalışmalarını daha da ilerletmesi için projeye onay vereceği belirtiliyor.