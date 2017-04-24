Hollanda'da PSV Taraftarları, Ajax Maçında Tribünü Yaktı

Hollanda Ligi'nde oynanan PSV - Ajax karşılaşmasında taraftarlar, protesto amacıyla pankartları yakınca yangın çıktı, 5 kişi yaralandı.

Hollanda'da PSV Taraftarları, Ajax Maçında Tribünü Yaktı

PSV Eindhoven taraftarları, Hollanda Ligi'nde Ajax'la oynadığı derbi maçının protesto amaçlı sis bombaları attı ve pankartları yaktı.

Hakemin atılan bombalar sonrası durdurduğu mücadelenin 51. dakikasında atılan bombalar nedeniyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dev derbi 1-0 PSV'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

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