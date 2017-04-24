Hollanda'da PSV Taraftarları, Ajax Maçında Tribünü Yaktı
Hollanda Ligi'nde oynanan PSV - Ajax karşılaşmasında taraftarlar, protesto amacıyla pankartları yakınca yangın çıktı, 5 kişi yaralandı.
PSV Eindhoven taraftarları, Hollanda Ligi'nde Ajax'la oynadığı derbi maçının protesto amaçlı sis bombaları attı ve pankartları yaktı.
Hakemin atılan bombalar sonrası durdurduğu mücadelenin 51. dakikasında atılan bombalar nedeniyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dev derbi 1-0 PSV'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
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