Hollanda'da Ksyö'nün 20. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

Hollanda'da, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Lahey'deki törene, Hollanda Kralı Willem-Alexander, İsveç Veliaht Prensesi Victoria Ingrid Alice Desiree, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, KSYÖ üye devletlerinden temsilciler, kimyasal silah mağdurları, uluslararası örgütlerin liderleri ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı.



KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, açılış konuşmasında, "Bu anma töreni ile kendimizi barışa, güvenliğe ve ilerlemeye tekrar adamak için bir araya geldik. Bunlar zaten KSYÖ'de gösterdiğimiz tüm gayretlerin özüdür." dedi.



Dünya genelindeki kimyasal silah kurbanlarına işaret eden Üzümcü, "Kimyasal saldırıya maruz kalarak şu an hayatta olup üzerinden yıllar geçmesine rağmen acı çekmeye devam eden insanlar var. Bu kişilerin bazıları bugün aramızda bulunmaktadır. KSYÖ bu tür zulümler karşısında en etkili kurum ve tarihimiz üzerinde karanlık bir gölgeyi aydınlatan bir umut ışığıdır." diye konuştu.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de törene gönderdiği video mesajda, "Geçen 20 yılda dünya genelinde çok sayıda kimyasal silahın yok edilmesi büyük bir başarıdır. Gelin bugün hep birlikte bu kimyasal silahları tarihin sayfalarında bırakmak için kararlığımızı yineleyelim." ifadesini kullandı.