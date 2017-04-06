Hollanda'da Koalisyon İçin Ortak Aranıyor
Schippers, genel seçimlerde en fazla oyu alan VVD, CDA, D66'nın yanı sıra kurulacak koalisyon hükümetinde Yeşil Sol (GL) partisinin yer alması konusunda Temsilciler Meclisine giren 13 parti lideriyle uzlaşma görüşmelerine başladı.
Schippers, genel seçimlerde en fazla oyu alan VVD, CDA, D66'nın yanı sıra kurulacak koalisyon hükümetinde Yeşil Sol (GL) partisinin yer alması konusunda Temsilciler Meclisine giren 13 parti lideriyle uzlaşma görüşmelerine başladı.
Kaynak: Dunya.com
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