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Hollanda'da Koalisyon İçin Ortak Aranıyor
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Hollanda'da Koalisyon İçin Ortak Aranıyor

Schippers, genel seçimlerde en fazla oyu alan VVD, CDA, D66'nın yanı sıra kurulacak koalisyon hükümetinde Yeşil Sol (GL) partisinin yer alması konusunda Temsilciler Meclisine giren 13 parti lideriyle uzlaşma görüşmelerine başladı.

Hollanda'da Koalisyon İçin Ortak Aranıyor

Schippers, genel seçimlerde en fazla oyu alan VVD, CDA, D66'nın yanı sıra kurulacak koalisyon hükümetinde Yeşil Sol (GL) partisinin yer alması konusunda Temsilciler Meclisine giren 13 parti lideriyle uzlaşma görüşmelerine başladı.

Kaynak: Dunya.com

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