Hollanda'da Irkçı Parti ile Koalisyona "Hayır"

ROTTERDAM (AA) – Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mart ayında düzenlenecek genel seçim sonrasında ırkçı görüşleriyle bilinen Özgürlük Partisi ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını bildirdi.



Şu anda iktidardaki Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi lideri Rutte, katıldığı bir televizyon programında, Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmama kararının gerekçesi olarak Özgürlük Partisi lideri "Geert Wilders'ın nefret söylemleri ve bu nedenle Wilders'in suçlu bulunması sonucunda mahkemeye yaptığı ağır eleştiriler" olduğunu belirtti.





Rutte, bu kararlarına rağmen anketlere göre önde giden Özgürlük Partisi seçmenini dışlamadıklarını ifade ederek, "Bilakis onlarla irtibata geçerek Hollanda'nın geleceğine yönelik kaygılarının çözümünün sadece Özgürlük Partisi'nde olmadığını seçmenlerle görüşmek istiyoruz." dedi.



Rutte'nin konuşmasından sonra aşırı sağcı Wilders, sosyal medyada başbakana yönelik eleştirilerde bulundu. "İktidardaki küstahlık" mesajını paylaşan Wilders, RTL'ye yaptığı açıklamada da "Rutte, bu söylemleriyle belki de milyonlarca seçmeni karşısına alıyor." diye konuştu.



Yeşil Sol Partisi lideri Jesse Klaver de bu hafta sonu televizyonda yaptığı bir konuşmada, "Hollanda geleneklerine uymadığı" için Özgürlük Partisi ile çalışmayacaklarını söylemişti.



Hollanda'da yapılan son anketlerde, aşırı sağcı Özgürlük Partisi 37 koltukla birinci, şu anda iktidarda olan Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi 24 koltukla ikinci sırada gözüküyor.