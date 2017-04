Hollanda'da Iki Türk'ten Uluslararası Ödül Alan Icat

Hollanda'da iki Türk ortak bilgisayar dünyasında oyuncuların ve uzmanların laboratuvarlarda test etmek için kullandığı özel tasarlanmış farklı bir bench tabel = bilgisayar kasası icat etti.



Alüminyum bilgisayar kasaları üzerinde uzman olduklarını söyleyen iki Türk ortaktan biri olan iş adamı Muhammed Başalan AA muhabirine icatlarını anlattı.



2016 yılında Tayvan'da dünyanın en büyük bilgisayar fuarına katıldıklarını söyleyen Başalan, "Burada bizi uluslararası teknoloji medyaları ve dünya bilgisayar beyni hız yarışması kurumu ziyaret ederek var olan özel tasarlanmış bilgisayar kasaları ile alakalı kullanım ve kalite sıkıntılarını dile getirdiler." dedi.



Fuardan ayrıldıktan sonra bilgisayar dünyasının bu sıkıntısını çözmek için ortağı Fatih Özgören ile bir araya geldiklerini dile getiren Başalan, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda dünyada eşi ve benzeri olmayan bir dizayn ile yatay ve taşınılır olan yapboz bench tabel icat ettik." ifadesini kullandı.



Tasarımlarının üst düzey kalitede olan alüminyum ile tek bir parçadan yapıldığını aktaran Başalan, "Kasanın vidaları bile dünyanın hiçbir yerinde satılmayan özel tasarlanmış vidalardan oluşuyor. Çünkü bilgisayarın anakartı ve diğer parçaları devamlı söküp takıldığı için farklı ve kaliteli olması lazım." diye kaydetti.



Kolaylıkla bir ülkeden diğer ülkeye taşınabilen gayet hafif bir kasa olduğunu belirten Başalan, "Kasa kullanışlı olması lazım. Çünkü eliniz ile her tarafına ulaşabilmeniz lazım. Bilgisayar, başka bir mekana veya ülkeye taşınması gerektiğinde aynı şekilde parçaları çıkarıp kullanılması gereken yerde tekrar monte edilebiliyor." diye kaydetti.



Ürettikleri bu icatı Amerika'dan Avusturalya'ya ve Avrupa'dan Asya'ya dünyanın en önemli ülkelerine sattıklarını aktaran Başalan, "Biz dizayna çok önem veriyoruz. İnsanlar bilgisayar kasalarını rahatlıkla oturma odasına koyabilmesi lazım. Onun için ürettiğimiz bu açık bilgisayar kasası ile dünyanın en köklü ve ünlü ödül kurumları olan IF Design Award 2017 ve Reddot Award 2017 ödüllerini kazandık. Buda bizim için gurur verici bir olay" dedi.



1953'ten bu yana düzenlenen iF Design Award'a her yıl yaklaşık 50 ülkeden 5 binin üzerinde başvuru yapılıyor. Ürünler, tasarım, endüstri ve mimari alanlarında uzman 60 kişilik uluslararası jüri tarafından, yenilikçilik, fonksiyonellik, estetik ve çevre sorumluluğu gibi kriterlerle değerlendiriliyor.