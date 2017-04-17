Hollanda'da Enes Ünal Rüzgarı

Twente'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Twente-NEC Nijmegen karşılaşmasında 2 gol atarak gol krallığındaki zirve takibini sürdürdü. Hollanda Eredivisie ekiplerinden Twente'de forma giyen genç yetenek Enes Ünal, ligin 31. haftasında 3-0 galip ayrıldıkları NEC Nijmegen mücadelesinde takımının 2 golünü kaydetti. Enes, bu sezon ligde attığı gol sayısını 17 ye çıkararak gol krallığında iddiasını sürdürdü.



Hollanda Eredivisie'de 31. hafta itibariyle gol krallığı sıralamasında 1. sırada 19 gol ile Feyenoord'lu Jörgensen, 2. sırada 18 gol ile Vitesse'de forma giyen Wolfswinkel yer alırken, 3. sırayı ise 17 gol ile Milli futbolcu Enes Ünal ve Heerenveen'de forma giyen oyuncu Ghoochannejhad paylaşıyor.



(İHA)