Hollanda'da "Buyurun Ben Müslümanım" Etkinliği

Hollanda'da Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) ve Hollanda Milli Görüşü (MGNN) tarafından organize edilen etkinlikte, 25 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.



Özellikle büyük şehirlerde organize edilen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde, 200 gönüllü 25 bin gül ve İslam'ı anlatan broşürler dağıttı.



Hollanda medyasının da geniş yer ayırdığı etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan NIF Bölge Başkanı Mehmet Erdoğan, amaçlarının Hollandılara İslamı tanıtan broşürler ve güllerin dağıtımı ile İslam'ı anlatarak son yıllarda İslam hakkındaki ön yargıları bertaraf etmek olduğunu söyledi.



Etkinliği ziyaret eden Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers, "Son yıllarda dünyada yaşanan olaylar insanların Müslümanlar hakkında kötü düşünmelerine sebep oluyor. Bu bana göre haksızlık. Halbuki Müslümanlar da bu toplumun bir parçasıdır. Onun için bu etkinliğin düzenlenmesi harika olmuş. Özellikle burada doğan gençlerin bu işi üstlenmesi ayrıca güzel çünkü onlar burada eğitim görmüş ve Hollanda'yı bilen insanlar." diye konuştu.



Hollanda'da yapılan son seçimlerde büyük başarı elde eden Denk Partisinin siyasi lideri Tunahan Kuzu, "Batı Avrupa'da insanların İslam'a bakış açısı maalesef gün geçtikçe negatifleşiyor. Onun için Müslüman olmayan insanların İslam'ı tanımadığı, bilmediği ve anlamadığı için böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok önemli. Eğer bir insanın bu çalışma ile İslam'a karşı bakış açısı değişecekse ne mutlu bizlere." ifadesini kullandı.



Etkinliğin çok güzel bir insiyatif olduğunu belirten Hollandalı Liseroth Zandzoon da, "Umarım mesajlarını geniş bir kitleye ulaştırarak dünyayı daha güzel hale getirirler." dedi.