Hollanda'da Acıbadem Uluslararası Tıp Merkezi Açıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Acıbadem Sağlık Grubu'na bağlı, Acıbadem Uluslararası Tıp Merkezi hizmete açıldı.



Acıbadem Uluslararası Tıp Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hastanede görev yapan uzmanların tamamı Hollanda'da eğitim almış, uluslararası tecrübesi olan kişilerden oluşuyor.



Hollanda'daki sigorta kurumları ile anlaşması olan merkez, 5 bin metrekare alanda, 11 farklı uzmanlık dalında hizmet verecek.



1991 yılında kurulan Acıbadem Sağlık Grubu, 5 ayrı ülkede 22 hastane ve 19 tıp merkezi ile hizmet veriyor.