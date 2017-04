Hollanda'da 15. Avrupa Filistinliler Konferansı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 15. Avrupa Filistinlileri Konferansına Avrupa'nın çeşitli yerlerinden 5 bin kişi katıldı.



Rotterdam'daki de Doelen salonunda gerçekleştirilen konferansın organizatörü Mazen Kheel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Balfour Deklarasyonu'nun bu yıl 100. yılı olması sebebiyle daha da önem kazandığını belirtti.



Kheel, "Konferansın amacı Filistin toprakları dışında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Filistinlileri davasına hizmet için tek bir çatı altında toplamak ve bilinçlendirmek. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen insanlar, işgale karşı Filistin halkının kırılmaz iradesini göstermek için ve destek olmak için buraya geldiler." dedi.



Amaçlarının özellikle Avrupa'da yaşayan yeni jenerasyon Filistin diasporasını bu konuda bilinçlendirmek olduğunu söyleyen Kheel, "Bu konferans, Avrupa'da yaşayan Filistin halkının hem kendi aralarındaki bağı hemde Filistin ile aralarındaki bağı koparmamak için yapılan bir etkinliktir. Ayrıca Avrupa'da yaşayan Filistinli halkın ve mültecilerin vatanlarına geri dönebilmesi için haklarını savunmak adına tüm dünyaya sesimizi duyurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.



Müslümanların kurduğu NIDA Partisi siyasi lideri ve Rotterdam Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Nourdin El Ouali, konferansta yaptığı konuşmada, Filistin davası için her zaman destekçi olmaya çalıştığını dile getirdi.



El Ouali, "Filistin'deki kardeşlerimize yardım etmek için daha fazla bağlılığa ihtiyacımız var. Hollanda'da bulunan siyonist yanlısı kurumların ve bazı partilerin tüm engelleme girişimlerine rağmen bunun mücadelesini vererek bu etkinliğin devam etmesi için elimizden geleni sağladık. Sizin aranızda olmaktan onur duyuyorum." diye konuştu.



İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden (PVV) 2011'de ayrılan ve Müslümanlığı seçen Birlik Partisi Lahey Belediyesi Encümeni Arnoud van Doorn da her türlü haksızlığa ve işgale karşı için burada olduğunu belirtti.



Van Doorn "Çok az Hollandalı siyasetçinin burada olması beni üzdü. Söylemleri ile İsrail işgaline karşı çıkan Hollandalı siyasetçiler için bu konferans seslerini duyurmalarının tam yeriydi. Ama maalesef yoklar." ifadesini kullandı.



Rotterdam Charlois İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Baran, Gazze'deki ambargonun kalkmasını ve zorlukların bir an önce aşılmasını dilediğini vurgulayarak, konferansta yer almalarının nedeninin, Rotterdam ve Gazze'nin kardeş şehir olmasından dolayı orada sıkıntıdaki Filistinlilere destekte bulunmak olduğunu aktardı.



Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan ve aralarında Yahudilerin de bulunduğu Gazze Rotterdam çalışma grubunda gönüllü hizmet veren Annemarie Hut, "Her zaman olduğu gibi Filistin halkını desteklemek ve sesimizi duyurmak için burada çalışmalarımızı insanlara sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa'nın farklı kentlerinde her yıl düzenlenen etkinliğe Avrupa'da yaşayan Filistinli aktivistler, siyasetçiler ile Avrupa ve Arap dünyasında Filistin davasına destek veren önemli şahsiyetler katıldı.



Etkinlikte konuşmacıların ifadelerini kontrol etmek için 4 başsavcı ile 6 tercüman hazır bulundu.



Rotterdam Büyükşehir Belediyesinde çoğunluğa sahip koalisyon ortağı aşırı sağcı Yaşanabilir Rotterdam (LR) partisi etkinliğin engellenmesi için önerge sunmuş ancak yeterli desteği alamadığı için kabul edilmemişti. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, konferansı engellemeyemediği için tepki almıştı.



İngiliz savaş kabinesinde dışişleri bakanı olan Arthur Balfour, 2 Kasım 1917'de dönemin önde gelen Siyonist liderlerinden Lord Rothschild'e gönderdiği mektupta, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek vereceğini bildirmiş, söz konusu deklarasyon daha sonra Fransa, İtalya ve ABD'den de kabul görmüştü.