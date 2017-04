Holifest İstanbul'17 - 2. Gün

HoliFest İstanbul'17 nisan ayında Event Garden'da gerçekleşecek.



Geleneksel Hint Kültürünün en büyük bayramı olan ve dünyanın 50'den fazla ülkesinde her yıl coşkuyla kutlanan Holifest, Türkiye'de ilk defa orijinal konseptiyle 2016 Nisan ayında 5000 kişinin katılımıyla İstanbul'da kutlandı. Birçok ana haber bülteninde,basın yayın organında yer alan ve 2016'nın en ses getiren etkinliği olan Holifest İstanbul bu sene tekrar sizlerle, İstanbul Event Garden etkinlik alanında!



Misafirlerimiz, şehrin karmaşasından uzaklaşarak, baharın gelişini müjdeleyen müthiş bir Holi festivalinin coşkusunu yaşayacaklar. Etkinlik alanında Hint mutfağının birçok çeşidini bulacakları restoranlar, Hint kınası atölyeleri, Hint dans grupları, dünyaca ünlü Hintli DJ'ler, Hint giysi ve aksesuarlarının sergilendiği butiklerle Hint kültürünün tüm güzelliklerini tadacaklar. Sıradan bir hafta sonunuzu rengarenk bir bahar festivaline çevirecek bu organizasyon kapılarını 22 Nisan Cumartesi günü saat 12: 00'da misafirlerine açıyor ve 23 Nisan Pazar gecesinin geç saatlerine kadar dj programı, dans gösterileri, her saat başı boyalara bulanacağınız bir eğlenceyle size unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı vaat ediyor..



Hint Mitolojisinde de yer aldığı gibi, haydi hep beraber barış, mutluluk, huzur ve aşk dilekleriyle rengarenk kutlayalım; iyinin kötüye karşı zaferini, doğa ananın uyanışını!



Etkinlik Alanı:



Istanbul'un son yıllardaki en ünlü, yeşil alanıyla bahar festivallerine büyüleyici bir güzellik katan Event Garden, bu etkinlikte benzersiz bir Hint kasabasına dönüştürülecektir.



Line Up:



Bedük: Ulusal ve uluslar arası pek çok ödül kategorisinde aday gösterilen ve 'en iyi sanatçı' ve 'en iyi klip' gibi kategorilerinde ödülleri toplayan Bedük yurt içi, yurt dışında festivallerde, Türkiye'nin dört bir yanında konserlerinde sevenleriyle buluşmaktadır.



Durga Bollywood Dans Kumpanyası: 30 kişilik dansçı kadrosuyla Hindistan'nın egzotik danslarını sergileyen,pek çok televizyon programı ve festivalde yer alan Hint dans grubu Holifest Istanbul'17 de 15 farklı dans performansı sergiyecektir.



DJ Serdar Kırgız: 2002 yılında müzik hayatına başlayan ve popüler müzik türünde yaptığı Avrupai çalışmaları ile pek çok ülkede adından söz ettirmeyi başarmıştır.



DJ Bravosque: Popüler Elektronik Müzik dalında yıldızı parlayan Dj Bravosque etkinlikte yer alacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Event Garden



Mekan Adresi : Sarıyer Bahçeköy Caddesi No: 87 Sarıyer - İstanbul



Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Kategori : HoliFest İstanbul'17 - 2. Gün



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır