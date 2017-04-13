Holdinglerde Gençlik Rüzgarı Esiyor
Yükselen yeni nesil 'birinci kuşak kurar, ikinci kuşak yönetir, üçüncü kuşak batırır' mottosunu kırmaya azmetmiş.
Yükselen yeni nesil 'birinci kuşak kurar, ikinci kuşak yönetir, üçüncü kuşak batırır' mottosunu kırmaya azmetmiş. Türkiye'nin önde gelen 5 grubunun genç kuşağı ihtiyatlı konuşuyor. İlk jenerasyonun yarattığı değeri çalışanlarıyla kol kola büyütme mesajı veriyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Dev şirketlerin 1,6 trilyon dolarlık vergi oyunu!
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı
-
Referanduma 3 gün kala çarpıcı anket! Fark açılıyor
-
Protokol krizinin ardından salonu terk etti