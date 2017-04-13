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Holdinglerde Gençlik Rüzgarı Esiyor
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Holdinglerde Gençlik Rüzgarı Esiyor

Yükselen yeni nesil 'birinci kuşak kurar, ikinci kuşak yönetir, üçüncü kuşak batırır' mottosunu kırmaya azmetmiş.

Holdinglerde Gençlik Rüzgarı Esiyor

Yükselen yeni nesil 'birinci kuşak kurar, ikinci kuşak yönetir, üçüncü kuşak batırır' mottosunu kırmaya azmetmiş. Türkiye'nin önde gelen 5 grubunun genç kuşağı ihtiyatlı konuşuyor. İlk jenerasyonun yarattığı değeri çalışanlarıyla kol kola büyütme mesajı veriyor.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Nesil
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