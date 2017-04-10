Holdingler Girişim Yatırımlarına Hız Verdi
Girişim sermayesi fonlarının yanı sıra holdingler ve büyük ölçekli kuruşlar da teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya başladı.
Girişim sermayesi fonlarının yanı sıra holdingler ve büyük ölçekli kuruşlar da teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com
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