Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Holdingler Girişim Yatırımlarına Hız Verdi
Ara
BİST 90.297 %2,03
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,43 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Holdingler Girişim Yatırımlarına Hız Verdi

Girişim sermayesi fonlarının yanı sıra holdingler ve büyük ölçekli kuruşlar da teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya başladı.

Holdingler Girişim Yatırımlarına Hız Verdi

Girişim sermayesi fonlarının yanı sıra holdingler ve büyük ölçekli kuruşlar da teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>