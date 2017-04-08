Hokeyde Türkiye'ye 2 Uluslararası Organizasyon

Avrupa Hokey Federasyonu, 18 Yaş Altı Erkekler ve Kızlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası-3 organizasyonlarını düzenleme hakkını Türkiye'ye verdi.



Kızlar ve erkeklerdeki iki ayrı şampiyona da 15-21 Temmuz 2018'de Konya'da yapılacak.



Erkeklerde 2 grupta toplam 7, kızlarda ise 5 ülke mücadele edecek.



Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda oynanacak karşılaşmalarda erkeklerde A Grubu'nda Ukrayna, Finlandiya, Macaristan ve Kıbrıs Rum Kesimi, B Grubu'nda da Türkiye, Belarus ve Hırvatistan yer alacak. Kızlarda ise Türkiye, Ukrayna, Cebelitarık, İsviçre ve Hırvatistan mücadele verecek.



Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'da organizasyon gerçekleştirme konusunda önde gelen ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, "Bu ev sahipliklerimizle hem ülkemizin tanıtımına destek oluyoruz hem de ülkemize katma değer sağlıyoruz. Böylelikle Türk hokeyinin hızla yükselen başarı grafiğine hokey ailesi olarak ivme kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye, geçen yıl da 2020 Olimpiyat Elemesi dünya 1. raunt karşılaşmaları ve Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nı düzenlemişti.