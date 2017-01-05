Hokeyde Avrupa Sınavları

21 Yaş Altı Erkek ve Kadın Hokey Milli Takımları, Slovenya ve Avusturya'daki Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya arayacak.



Erkek Milli Takım, 13-15 Ocak tarihlerinde Slovenya'nın Pucanci kentinde düzenlenecek Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Şampiyonaya, Türkiye ve ev sahibi Slovenya'nın yanı sıra Galler, Norveç, Slovakya, İtalya ve Ukrayna katılacak.



Gaziantep'te kampa giren milliler, 11 Ocak'ta Slovenya'ya gidecek.



21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı da Avusturya'daki Avrupa Salon Şampiyonası'nda mücadele verecek.



Başkent Viyana'da, 20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya ev sahibi Avusturya ile Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çekya, İtalya, Polonya, İsviçre ve Belarus katılacak.



Ankara'da 9 Ocak'ta kampa girecek milli takım, 18 Ocak'ta Avusturya'ya hareket edecek.