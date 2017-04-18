Hokey Oyuncusu, Yüzüne Aldığı Darbe Sonucu Tanınmaz Hale Geldi

Amerikan Hokey Ligi'nde mücadele eden Zach Werenski, yüzüne aldığı darbe sonrasında fotoğrafını twitter'dan paylaştı, gündeme oturdu.

Hokey Oyuncusu, Yüzüne Aldığı Darbe Sonucu Tanınmaz Hale Geldi

Amerikan Hokey Ligi'nde Colombus Blue Jackets ile Pittsburgh Penguins karşı karşıya geldi. Colombus'un defans oyuncusu Zach Werenski yüzüne darbe alarak oyunu yarıda bıraktı.

Zach Werenski'nin yüzüne aldığı darbeyi sosyal medya hesabında "Playoff hockey'i" notuyla paylaşırken 81 bin beğeni aldı.

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Sosyal Medya, Pittsburgh, Twitter, Darbe
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