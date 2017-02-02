Hokey Milli Takımı 2020 Tokyo Mücadelesi Verecek

ÜMİT KAHRIMAN - Kadın Hokey Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ön elemeleri kapsamında İspanya'da Dünya Ligi 2. Etap müsabakalarında tur mücadelesi verecek.



2020 Tokyo'nun ön elemesi niteliği taşıyan Dünya Ligi 2. Etap mücadelesi 4-12 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda mücadele edecek 8 takımdan ikisi üst tura yükselecek.



Kadın Hokey Milli Takımı, antrenörler Yıldırım Beyazıt ve Mehmet Özkan yönetiminde Osmaniye Olimpik Hokey Sahası'nda hazırlıklarını tamamladı.



Antrenör Beyazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye'de iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini ve Dünya Ligi müsabakalarında sporcularına güvendiğini söyledi.



Güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını, günde çift idman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını belirten Beyazıt, şöyle konuştu:



"Milli takım olarak Avrupa Şampiyonası'nda bir çok başarılara imza attık. 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde verdiğimiz mücadelelerde elde ettiğimiz başarılar bizim için kayda değer. Önümüzde Dünya Ligi var. Bu müsabakaları çok önemsiyoruz. Çünkü bu müsabakalar, olimpiyatların ön ayağı. Ankara'daki kampımızdan sonra hava koşullarının iyi olması sebebiyle Osmaniye'de çalışmalarımızı tamamladık."



"Hedefimiz olimpiyatlar"



Yıldırım Beyazıt, Dünya Ligi'nin A ve B olmak üzere iki grup halinde oynanacağını ifade etti.



Güçlü rakiplere karşı mücadele vereceklerini vurgulayan Beyazıt, şunları söyledi:



"Rakiplerimiz arasında ev sahibi İspanya'nın yanı sıra Rusya ve Çek Cumhuriyeti var. Gruptan çıktığımız takdirde diğer gruptan gelecek 4 rakiple daha mücadele edeceğiz. Ülke olarak Avrupa şampiyonaları ve dünya liglerinde bir ivme kazandık. Hedefimiz olimpiyatlara katılarak büyük başarılar elde etmek. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Hokeyin okul sporlarında yer almasıyla ilgi arttı ve bugün 8 bin kadar lisanslı sporcumuz oldu. Bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Olimpiyatlarda başarılı olabilmemiz, başarılı sporcular yetiştirmekle mümkün olacak. Bu anlamda tesisleşme oldukça önemlidir. Sahalarımızın kısa sürede daha da artacağını görüyoruz. Biz bu sporu halı sahalarda oynuyoruz. Tesisleşmeyi artırmamız durumunda, hokeye ilgi aratacak, başarılı sporcular yetiştirilecektir. "



Sporcular umutlu



Milli sporcu Perihan Küçükkaç da milli takımda uzun süredir beraber çalışan bir ekip olduklarını belirtti.



İspanya'da başarılı olacaklarına inandığını anlatan Perihan, "Arkadaşlık, dostluk çok iyi. Allah izin verirse İspanya'da çalışmalarımızın karşılığını almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.



Milli sporcu Leyla Öztürk ise Dünya Ligi müsabakalarına başarılı olarak olimpiyatlarda yer almak istedikleri, bunun için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydetti.



Öte yandan Kadın Hokey Milli Takım kafilesi, bugün İspanya'ya gitti.