Hokey'de Hedef 2018 Gençlik Oyunları

ERCAN ATA-ANKARA/DHA



Türkiye'nin çeşitli illerinde Hokey U16 yaş Hokey grubunda mücadele eden erkek sporcular Türkiye Hokey Federasyonu'nun yapmış olduğu "Gelişim Kampına katıldı.



11-15 Nisan tarihleri arasında Osmaniye'de Gelişim Kampı'nda 28 sporcuyla hazırlıklarını tamamlayan Hokey U16 yaş Milli Takımı kadrosu Avrupa şampiyonası öncesi belirlenecek.



"HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASINDA İLK İKİ İÇİNDE YER ALMAK"



U16 Erkek Hokey Milli Takımı Baş Antrenörü Mehmet Özkan ; Tarihimizde ilk defa gençlik oyunlarına gitmeye çok yakınız,"dedi



5-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak U16 Erkekler Avrupa Şampiyonası kadrosunu belirlemek için kamplara devam edeceklerini belirten Özkan: "tek hedefimiz Avrupa şampiyonasında ilk 2'ye girmek. 2018 yılında Arjantin'de düzenlenecek olan "Gençlik oyunlarına" ilk kez katılma fırsatı yakaladık diyebilirim. Bu fırsatı Ülkemiz için en iyi şekilde Avrupa Şampiyonasında kullanacağımıza inanıyorum. Bu kampa 28 spocu davet ettik. Gelişim kamplarımız şampiyonaya kadar farklı tarihlerde devam edecek. "28 Sporcumuz içerisinde sayıyı her kamp daha da düşürerek, Avrupa Şampiyonası kadromuzu belirleyeceğiz. "diye konuştu



Oldukça etkili bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Özkan:"desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.



Öte yandan U16 Erkek Hokey Milli Takımımız Avrupa'da ilk ikiye girmesi durumunda ilk kez gençlik oyunlarına vizesi almış olacak."