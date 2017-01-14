Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Slovenya'da devam eden 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 galibiyet aldı.

Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Slovenya'da devam eden 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 galibiyet aldı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Norveç'i 9-0, Slovakya'yı da 8-0 yendi.

Puconci kentindeki şampiyonada Türkiye'nin Norveç karşısında gollerini Ferhat Fatih Uğur (2), Yasin Sekmen (2), Müslüm Kaya (2), Müslüm Elagöz (2) ve Mehmet Demirel kaydetti.

Slovakya karşısında ise ay-yıldızlıların gollerini Celal Aydın, Ferhat Fatih Uğur (2), Müslüm Kaya (3), Ahmet Çeker ve Mehmet Demirel attı.

Türkiye şampiyonanın 3. ve son gününde yarın Galler ve Slovenya ile karşılaşacak.

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