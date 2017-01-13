Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası Slovenya'da başladı. Türkiye, organizasyonun ilk gününde 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamada millilerin İtalya'yı 4-2 mağlup ettiği, Ukrayna ile 1-1 berabere kaldığı bildirildi.



Puconci kentindeki şampiyonada Türkiye'ye, İtalya karşısında galibiyeti getiren golleri Ali Akın Özkılıç (3) ve Yasin Sekmen kaydetti.



Ay-yıldızlılar ikinci maçta Ukrayna ile karşılaştı. Milliler Celal Aydın'ın golüyle öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.



Türkiye şampiyonanın ikinci gününde yarın Norveç ve Slovakya ile karşılaşacak.