Hoffenheim Kerem Demirbay'la Kazandı

Julien Nagelsmann yönetiminde emin adımlarla Şampiynolar Ligi'nde yürüyen Hoffenheim, büyük heyecana sahne olan maçta Gladbach'ı 5-3 geçti ve üçüncü sıradaki yerini korudu.



Kerem Demibay'ın birisi serbest vuruştan olmak üzere attığı iki gol, ev sahibi ekibin üç puanında önemli rol oynarken, Hoffenheim'ın diğer gollerini Szalai (2) ve Uth attı. Gladbach'ın gollerini Vestergaard, Stindl ve sezon sonunda Dortmund'a gidecek olan Dahoud kaydetti.



Hoffenheim bu galibiyetle beraber puanını 54'e yükseltirken, Gladbach 39 puanda kaldı.