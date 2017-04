Hocamızla Sezon Sonu Oturup Konuşacağız"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, teknik direktörleri Şenol Güneş'in sözleşmesini uzatmak için sezon sonunda kendisiyle görüşme yapacaklarını söyledi.



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Futbol Politikaları" konulu konferansa katılan Albayrak, Beşiktaş'ın başarısı için çok çalıştıklarını dile getirdi.



Albayrak, Şenol Güneş ile olan sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bir soru üzerine, "Hocamızla gelecek sene de sözleşmemiz var ama biz sezon sonu kendisiyle oturup, konuşacağız. Kendisiyle de konuştuk. Kendisi de 'Şu an konsantrasyonumuzu sadece sahaya verelim, şampiyonluğa odaklanalım. Sezon sonunda oturur, konuşuruz.' dedi. O çerçevede şu anda bir sorun yok." diye konuştu.



Metin Albayrak, bir öğrencinin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki sezondur Beşiktaş'ın gerisinde kalmasıyla ilgili sorusunu, "Biz, 'Kimseye şampiyon olamazsın.' demiyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için futbolun 3 takımın tekelinde olmaması gerekiyor. İngiltere Premier Lig'in iyi olmasının en büyük sebebi daha fazla şampiyon adayının olmasından kaynaklanıyor. O yüzden Medipol Başakşehir'in de oyunda olması güzel bir şey." ifadelerini kullandı.



"Talisca'nın bonservisi bu şartlarda zor"



Metin Albayrak, kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen Anderson Talisca'nın bonservisini almalarının zor olduğunu vurgulayarak, "Talisca'nın bonservisi bu şartlarda zor. Bize satın alma opsiyonu olarak koydukları rakam, büyük bir rakam ama hayatta her şey olabilir. Talisca, bize burada çok mutlu olduğunu söyledi. Biz de ondan mutluyuz. Bir sene daha bizde kiralık ama bakarsınız iyi bir pazarlık olur, bünyemize katarız. Şu an itibariyle o parayla alakalı bir tasarrufumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.



Albayrak, bir öğrencinin, "TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türk futboluna ne verebildi?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:



"Ben Beşiktaşlı ilgili alana cevap veriyim. Beşiktaş, o dönem hem sportif hem de mali açıdan geride olduğu bir dönemdi. Biz kötü bir miras devraldık ama hiç kaçmadık. Çünkü Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaşlı olarak da gece gündüz çalıştık, hala da çalışmaya devam ediyoruz. O dönemleri unutup, sürekli tek büyüğün kaldığı, Beşiktaş ve diğerlerinin kaldığı bir döneme gidiyoruz inşallah."



Beşiktaş'ın, Türk futboluna hizmet ettiğini vurgulayan Albayrak, bu çerçevede altyapıya büyük önem verdiklerini ifade etti.