Hoca Ahmet Yesevi, Ytü'de Anlatıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesinde Hoca Ahmet Yesevi konulu konferansa katıldı.



Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatının anlatıldığı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa konuşmacı olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız katıldı. Eğitim Fakültesinde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını tüm yönleriyle ele aldı.



"İslamiyetin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan birisi"



'Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak' isimli konferansta yaklaşık 1 saat kürsüde kalan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'a Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan tarafından plaket takdim edildi.



Program sonunda konferansla ilgili konuşan Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin zamanın iyi kullanılmasına vurgu yaptığını söyledi. Hoca Ahmet Yesevi'nin İslam tarihi için önemli bir isim olduğunu belirten Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Hoca Ahmet Yesevi Hz., Türkler arasında İslamiyetin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan birisi. O, İslam dininin dili Arapça, dönemindeki dili farsça olmasına rağmen tarihimizde ilk defa İslamın daha iyi anlaşılması için Türkçe olarak İslamı öğretmiş birisi. Türkçe olarak İslamı öğrettiği için İslamiyet Asya'da dalga dalga yayılmış. Asya'nın bozkırında yetiştirdiği talebeler İslamiyeti Anadolu'ya, Balkanlara ulaştırmışlar."



"Hoca Ahmet Yesevi gibi nesiller yetişsin"



Prof. Dr. Yıldız ayrıca öğrencilere Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını ayrıntılı şekilde anlatarak onu örnek almalarını istediğini belirtti. Hoca Ahmet Yesevi'nin, zamanı üçe bölerek değerlendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "Biz bugün burada Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin öğrencilerimize örnek olacak yönlerine vurgu yapmaya çalıştık. Bunlardan en önemlisi de Hoca Ahmet Yesevi'nin zamanı iyi kullanması. Öğrencilerimiz örnek alsınlar, zamanlarını iyi değerlendirsinler, geçici bu dünyada önemli eserler bıraksınlar diye Hoca Ahmet Yesevi'nin zamanını üçe bölmesi konusuna vurgu yaptık. Bunlardan ilki zamanının üçte birini ibadetle geçirmesi, üçte birlik kısmını öğrenci yetiştirerek geçirmesi ve son üçte birlik kısımda kaşık ve kepçe yontarak geçimini sağlayarak geçirmesi. Arzu ediyoruz ki Hoca Ahmet Yesevi ve onun takipçileri olan Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli'ler gibi insanlar, nesiller yetişsin bu coğrafyada" dedi. - İSTANBUL