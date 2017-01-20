Hoca Ahmet Yesevi" Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca lise ve dengi okullardaki öğrencilere yönelik düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı.



Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın, UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.



Yarışmaya 42 ilden 180 başvuru alındığını ifade eden Yıldız, Türkiye genelinde resmi-özel tüm lise ve dengi okulların öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın sonuçlandığını bildirdi.



Gençlerin, Türkiye'nin sahip olduğu değerli şahsiyetleri tanıması noktasında yarışmaların önemine dikkati çeken Yıldız, "Liselerde okuyan öğrencilere, Türk kültür tarihinin en önemli şahsiyetlerinden ve medeniyetin mimarlarından olan, Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle dinimiz ve dilimizin gelişmesine büyük katkısı bulunan büyük mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi'nin tarihimizdeki yerini ve önemini kavratmak amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.



Ödüle layık görülen öğrenciler



Kompozisyon dalında, Kocaeli Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hilal Demirhan "Hikmetli Yolculuk" eseriyle birinci, İzmir Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesinden Rumeysa Zengin "Yüreklere Serpilmiş Bir Tohum" ile ikinci, Edirne Keşan Fen Lisesinden Banu Gürkan "Türkistan Esintisi" ile üçüncü oldu.



Kastamonu Göl Anadolu Lisesinden Mukadder Büşra Şentürk "Güzel Bahçıvan" ve İstanbul Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zeynep Senanur Şahin ise "Yitik Hazinelerimiz" isimli çalışmalarıyla, kompozisyon dalında mansiyona layık görüldü.



Şiir kategorisinde, Kocaeli Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesinden Galip Han Balcı "Erenler" ile birinciliği, İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Beyza Temizöz "Koca Ahmet Yesevi" ile ikinciliği ve Adıyaman Fen Lisesinden Barış Sağmak "Kul Hace Ahmed" eseriyle üçüncülüğü elde etti.



Aydın Menderes Anadolu Lisesinden Ömer Faruk Bahadır "Bir Allah Dostu" ve Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinden Şeyma Nur Yenigün "Gölgelerden Gönle" isimli şiiriyle mansiyona değer bulundu.



Yarışmanın birincilerine bin 500, ikincilerine bin, üçüncülerine 750, mansiyon ödülü olarak da 500 lira verilecek. Ödüller, nisanda Türkistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edilecek.