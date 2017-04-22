Hoca Ahmet Yesevi Hakkında Film Yapılması Planlanıyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, maddi destek bulunması halinde Hoca Ahmet Yesevi hakkında film ve belgesel yapılmasının planlandığını söyledi.



Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 'Cuma Konferansları'nın bu haftaki konuğu Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız oldu. Konferansta, Hoca Ahmet Yesevi'nin kültürel bir abide olduğundan bahseden Prof. Dr. Yıldız, Ahmed Yesevi'nin eserlerinin çağlar aşan bir etki gücüne sahip olduğunu ve günümüze kadar da bu gücünü koruduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yıldız, 2016 yılının UNESCO tarafından Ahmet Yesevi yılı ilan edildiğini hatırlatarak, Yesevi Hazretleri hakkında genel bilgiler verdi.



Prof. Dr. Yıldız, dergah geleneğinden gelen Yesevi Hazretleri'nin halktan uzak bir alim olmayıp aksine halkla iç içe olduğunun altını çizdi. Ahmet Yesevi'yi anlamak için manevi değerlerin gözetilmesinin elzem olduğunu kaydeden Yıldız, Ahmet Yesevi'nin eserleri Divan-ı Hikmet ve Fakr-name'den hikmetler ve menkıbeler okudu. Prof. Dr. Yıldız, Divan-ı Hikmet'in en önemli özelliğinin İslam dinini oldukça anlaşılır manzum şeklinde anlatması olduğunu söyledi ve maddi destek bulunması halinde Hoca Ahmet Yesevi hakkında film ve belgesel yapılmasının planlandığını aktardı.



Ahmet Yesevi Üniversitesi ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Yıldız, üniversitenin Türkiye'nin yurt dışında eğitim veren iki devlet üniversitesinden birisi olduğu hususunu belirterek, üniversitenin Türk dünyası ile ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli bir misyona sahip olduğunu da ifade etti. - ANKARA