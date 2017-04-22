Hoca Ahmet Yesevi Gönüllerde Anıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Neden UNESCO 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etti? Çünkü onun çağlar ötesine mesajları var; hoşgörüsünden, mütevaziliğinden" dedi.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşünce yapısı ve ülküsünü de kapsayacak şekilde; milli ve manevi değerlerin, fikirlerin toplum tarafından kavranmasını sağlamak, araştırmalar yapmak, yapılmış araştırma ve derlemeleri yayınlamak, amacıyla kurulan Gönüllerde Birlik Vakfı'nın bu haftaki konuğu Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız oldu. Vakfın temsilcileri ve katılımcılarla bir araya gelen Başkan Yıldız, söyleşi ortamında Hoca Ahmet Yesevi'yi anlattı. Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatına, başarılarına, eserlerine, öğrencilerine ve hayatının son dönemlerine değinen Yıldız, onun hoşgörüsünden ve mütevaziliğinden çağlar ötesine mesajları olduğunu kaydederek, "Hoca Ahmet Yesevi bize asırlar öncesinden diyor ki, zamanı iyi kullan, zaman kan gibidir, yapılması veya telafi edilmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.



"Çilehane yılları"



Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşı 60'lara gelince, yaşını soranlara 'haddimizi aştık' cevabını verdiğini dile getiren Yıldız, daha sonraki yıllarda 63 yaşında da Hoca Ahmet Yesevi'nin "Çilehane" adı verilen dervişlerin çile dönemleri için yapılmış, yalnızca küçük bir kapısı bulunan, penceresiz ve dar oda anlamına gelen bir yere girdiğini ve buradan yeryüzüne bir daha 73 yaşına kadar hiç çıkmadığını kaydetti. Çilehanede geçen zamanlarında ise görevini yerine getirmeye ve yine öğrencilerini yetiştirmeye devam ettiğini belirten Yıldız, 73 yaşında vefat ettiğini kaydetti. Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet, Yaşname ve Fakr-name eserlerinin üniversitenin internet sitesinden (ayu.edu.tr) dileyenlerin ücretsiz olarak indirebileceğini söyledi. - ANKARA