Hobi Olarak Başlamıştı Şimdi Hedefi Milli Takım

ÇANAKKALE'de yaşayan ana sınıfı öğretmeni 47 yaşındaki Nigar Akın, oğlunu götürdüğü okçuluk kursuna hobi olarak başladı. 2.5 yıl içinde bir Türkiye 3'üncülüğü ile bir Türkiye şampiyonluğu elde eden Akın, 12 - 18 Ocak'ta Samsun Tekkeköy TÜYAP Fuar alanında yapılacak Okçuluk Milli Takım seçmelerine katılacak. Nigar Akın, "Onu kurs zamanı beklerken bende ilgi duymaya başladım. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? derken hocamız yapabilirsiniz' dedi. Öyle başladım. Çok zevkli bir spor. Hobi olarak başladım. Profesyonelliğe adım attırdı" dedi.



Çanakkale'de 18 Mart İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni evli ve 2 çocuk annesi olan Nigar Akın, oğlu 14 yaşındaki Onur Akın'ı, 2.5 yıl önce Çanakkale Merkez Okçuluk Spor Kulübü'ne kaydetti. Bu sırada Nigar Akın da okçuluğa hobi olarak başladı. Geçen zamanda başarı gösteren Nigar Akın, Merkez Okçuluk Spor kulübü adına Ekim 2015'de Antalya'da açık havada düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3'üncülüğünü elde etti. Antalya'da 2016'da düzenlenen Mix Takım Türkiye Şampiyonası makaralı yay kategorisinde 1 Türkiye şampiyonluğu elde etti.



MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILACAK



Nigar Akın, Samsun'da Aralık 2016'da yapılan Türkiye Okçuluk Federasyonu Şampiyonası toplam 756 sporcu arasından kadınlar kategorisinde ilk 32'ye girip, 23'üncü sırayı elde ederek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Akın, 12-18 Ocak'ta Samsun'da yapılacak Samsun Tekkeköy TÜYAP Fuar alanında yapılacak olan Okçuluk Milli Takım yarışacak. Nigar Akın, Milli Takıma seçilirse bu yıl 7 Mart'ta Fransa'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek, sporcular arasında yer alacak. Akın, milli takım seçmelerine oğlu Onur Akın ile aynı salonda hazırlanıyor. Akın, haftanın 5 günü 3'er saat, Merkez Okçuluk Spor kulübü antrenörü Tandoğu Yazıcı nezaretinde antrenmanlarını sürdürüyor.



"HOBİ OLARAK BAŞLADIM"



Oğlu sayesinde okçulukla tanıştığını söyleyen Akın, "Oğlum 2.5 yıl önce bu spora başladı. Onu kurs zamanı beklerken bende ilgi duymaya başladım. Beklerken sıkılıyordum. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? derken hocamız yapabilirsiniz' dedi. Öyle başladım. Çok zevkli bir spor. Hocama katkılarından dolayı teşekkür ederim. Hobi olarak başladım. Profesyonelliğe adım attırdı. Benim için büyük bir başarı oldu. Bu başarı da Antrenör Tandoğan Yazıcı hocamın da payı çok büyük. İnşallah büyük bir azim ve başarı ile sonuçlanacak. Heyecanlıyım" dedi.



Geçen yıl veteranlar yarışmasında Türkiye 3'üncüsü olduğunu kaydeden Akın, "Bu yıl ise veteranlar Türkiye yarışmasında 1'inci olduk. Altın madalya aldık. Gelibolu salon yarışmasında da 1'inci oldum. Altın madalya aldım. Daha sonra Samsun salon yarışmasına katıldık. Bu yarışmada Türkiye 23'üncüsü oldum. Bu benim için benim yaş grubumda büyük bir başarı. Milli takım seçmeleri için tekrar Samsun'a gideceğim. Umarım başarılı olurum. Umarım iyi bir derece elde ederim. Milli Takım'a girerim" diye konuştu.



ANNESİNİ TEŞVİK ETTİ



Okçuluk antrenmanlarına annesi Nigar Akın ile devam eden 14 yaşındaki Onur Akın, bu sporu televizyonlarda görerek, izleyerek başladığını söyledi. Tek başına çalışırken canı sıkıldığı için annesini de okçuluk kursları için teşvik ettiğini kaydeden Onur Akın, annesinin ilk başta istemediğini sonra ise başladığını belirtti.