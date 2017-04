Hobi Olarak Başladı, Köpek Çiftliği Kurdu

İZMİR'in Urla İlçesi'nde 30 yıl önce kurduğu 'Bafi K 9' çiftliğinde köpeklere ileri itaat ve koruma eğitimi veren Leyla Büktaş, "Canavar değil, dost yetiştiriyoruz" dedi.



Çocukluğu ve gençliğinin geçtiği İzmir'in Alsancak Semti'nde köpeklere olan sevgisi nedeniyle çevresindekilerin 'köpekli kız' dediği Leyla Büktaş, bu sevgisini mesleğe dönüştürdü. 1987 yılında Urla'da aldığı 10 dönümlük arazi üzerine köpek yardım barınağı kurdu. Kızı Deniz Büktaş ile birlikte ABD başta olmak üzere birçok yabancı ülkede köpek eğitimi gören Leyla Büktaş, 'Bafi K 9' çiftliğinde köpeklere ileri itaat ve koruma eğitimi vermesinin yanı sıra hayvanseverlerin tatile gittiklerinde güvenle köpeklerini bırakacakları barınma hizmeti de veriyor. Saf ırklarda köpek üretimine de başlayan Büktaş'ın çiftliğinde 60 damızlık köpek bulunuyor. Köpek almak isteyen bir hayvansever dilediği zaman gittiği çiftlikte, ister yavru isterse eğitim köpek alabilme imkanına kavuştu. Çiftliğin kuralı; pitbull gibi satışı ya da eğitimi yasak olan köpekler kabul edilmiyor. Büktaş, anlayışlarını "Canavar değil dost yetiştiriyoruz" sözleriyle aktardı.



KÖPEKLERİNİ BEBEK GİBİ BÜYÜTÜYOR



Çiftliğinde henüz iki gün önce doğan Alman kurt köpeği yavrularına bebeği gibi bakan Leyla Büktaş, köpek eğitmenin ve yetiştirmenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Genç kızlığımdan beri hayvanlara özellikle de köpeklere büyük sevgim vardı. Bu sevgi zaman içerisinde hobi gibi başladığım bu alanda işime dönüştü. Artık çalışanlarımızla kocaman bir aile olarak bu hizmeti veriyoruz. Burada sadece köpekleri eğitmiyoruz. Onları sahiplenen kişilere de eğitim veriyoruz. Eğitim sadece köpekle sınırlı değil. Ancak o zaman insanla hayvanı arasında gerçek dostluk yaşanıyor. Köpek bakımı ya da sahiplenme yolları yeteri kadar bilinmiyor. Köpeği alıp sadece bakmak büyütmek yetmiyor. Onların da bir sosyal yaşamı olması lazım. Oyunları olması lazım. İnsanların bilinçli olarak bu bakımlarını sürdürmeleri lazım. Burada köpek kulüpleri kurduk, insanları davet ettik ama gerekli ilgiyi görmedi. Bu tür faaliyetleri arttırabilsek aslında daha bilinçli olabiliriz. Haftanın her günü bizler buradayız."



Leyla Büktaş'ın çiftliğinin en hüzünlü yeri ise bu güne kadar yetiştirip büyüttüğü köpekleri için yaptırdığı mezar alanı.