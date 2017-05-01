Hobi Bahçeleri Mesir Fuarında İlgi Odağı Oldu

Manisa'da 477. Düzenlenen Uluslararası Mesir festivali kapsamında açılan 24. Manisa Mesir Ticaret ve Sanayi Fuarı'nda Manisalılara tanıtılan Şehzadeler Belediyesi Hobi Bahçeleri, büyük ilgi gördü.



Şehzadeler Belediyei 3 yıldır aralıksız olarak katıldığı Mesir Ticaret ve Sanayi Fuarına bu yılda katılarak belediyenin hizmetlerini vatandaşlarla buluşturdu. Altı gün boyunca açık kalan fuarda kendi standında çalışmalarını anlatan şehzadeler belediyesi fuarı gezen yaklaşık 150 bin vatandaşın ilgisini çekti. Fuarda en iyi dizayn eden ikinci Stant olduklarını ifade eden şehzadeler belediye başkanı Ömer faruk Çelik stantta vatandaşların en çok ilgisini hobi bahçeleri projesinin çektiğini ifade etti. Vatandaşların hobi bahçeleri projesine büyük bir ilgi gösterdiğini belirten şehzadeler Belediye başkanı Ömer faruk Çelik "Kurulduğumuz yıl itibariyle Manisa'da düzenlenen tüm fuarlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda şehzadeler belediyesi olarak 477. Mesir Festivali kapsamında açılan 24. Manisa Mesir Ticaret ve Sanayi Fuarı'nda da yer aldık fuarın açık kaldığı süre içersinde yaklaşık 300.000 vatandaşımız fuar ziyaret etmiş stantları gezmiştir bu kapsamda yaklaşık 150.000 vatandaşımız belediyemizin standını ziyaret ederek belediyemizin çalışmaları hakkında bilgiler almıştır. Geçtiğimiz aylarda temelini atmış olduğumuz hobi bahçeleri projesi 24. Manisa Mesir ticaret ve Sanayi fuarının gözdesi olmuştur. Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hobi bahçeleri projesi hakkında bilgiler almış ve burada nasıl yer edinebiliriz noktasında bizden bilgileri almıştır. Bu yoğun ilgi Şehzadeler Belediyesi olarak bizim ne kadar doğru bir projeye imza attığımızın göstergesidir Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın faydasına olacak hizmetleri yapmaya devam edeceğiz fuar süresince bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA