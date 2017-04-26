Höbelen Mantarı Sezonu Açıldı

Kastamonu'da höbelen "kuzu göbeği" mantarı sezonu açıldı.



Hanönü ilçesi köylerinin çam ve meşelik alanlarında yetişen höbelen mantarı, köylüler tarafından toplanarak pazarda satışa sunulmaya başlandı.



Geleneksel mutfakta lezzetiyle tercih edilen "kuzu göbeği" mantarının, pazarda kilosunun 80-100 liradan satıldığı bildirildi.



Sezon olarak mayıs ayı ortalarına kadar toplanabilen höbelen mantarı bu yıl yağışlar nedeniyle erken pazara indi.